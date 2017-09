Van Ginkel reageert: waarom mocht Locadia plots 2e pingel nemen?

Marco van Ginkel mocht vanmiddag voor de 1-5 aanleggen vanaf elf meter, op bezoek bij FC Utrecht. Hij faalde niet en schoot feilloos binnen. Toch was het Jürgen Locadia die niet veel later plots de tweede strafschop mocht nemen. Ook hij scoorde.



"Hij wou zo graag, dan gun ik het hem wel. Maar de volgende is gewoon weer voor mij hoor", lacht Van Ginkel na afloop bij FOX Sports. Velen waren verrast dat PSV plots met zulke enorme cijfers won in de Galgenwaard.



"Wij waren uiterst effectief. Dat was het grootste verschil. Na die 1-4 was het voorbij en na die rode kaart al helemaal. We waren gevaarlijk in de counter, de verdediging stond goed. Dan maak je zeven goals, dat is top", besluit de captain.