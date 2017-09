Zware hersenschudding voor Ajacied De Ligt

Eigenlijk wilde oefenmeester Marcel Keizer linksachter Mitchell Dijks slachtofferen ni de eerste helft van Ajax tegen Vitesse, maar toen ging Matthijs de Ligt naar de grond. De Amsterdammers voorzien ons nu van een eerste diagnose via Twitter: de jongeling heeft een zware hersenschudding opgelopen.





ūü§ē | Dat is schrikken in de Arena. Matthijs de Ligt moet er per brancard vanaf na een pijnlijke botsing met Tim Matavz. #ajavit pic.twitter.com/fVej8JTuXm