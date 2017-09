'Milik krijgt verschrikkelijk nieuws van doktoren'

Het Italiaanse Napoli betaalde meer dan 30 miljoen euro voor de Poolse spits Arek Milik aan Ajax. Aanvankelijk deed de goalgetter het best goed in Italië, maar al snel raakte hij zwaar geblesseerd. Dit seizoen begon Milik weer vol goede moed aan een nieuw competitieavontuur in de Serie A, maar hij is weer tegen de blessurelamp gelopen.



In de wedstrijd tussen SPAL 2013 en Napoli ging de Pool naar de grond en het was eigenlijk gelijk wel duidelijk dat het ernstig was. Nu heeft Milik volgens de Italiaanse media bevestiging gekregen van de doktoren in het ziekenhuis: hij heeft zijn kruisband opnieuw gescheurd en zal maandenlang moeten revalideren.



De prognose is dat de oud-Ajacied er in ieder geval 6 maanden naast zal staan en hoogstwaarschijnlijk wel een stukje langer. Het is totaal niet uitgesloten dat hij het gehele restant van het Serie A-seizoen mist. Morgen gaat Milik al onder het mes en vervolgens moet er meer duidelijkheid komen over de revalidatieduur.