De 11 namen bij AZ en Excelsior: wéér Weghorst-goals?

Waar de traditionele top drie van de Eredivisie dit seizoen bepaald niet constant presteert, doet AZ het juist alleraardigst. Vooral spits Wout Weghorst valt telkens maar weer op door doelpunten te maken. Op zondagmiddag nemen de Alkmaarders het op tegen Excelsior in het AFAS Stadion.



Over de prestaties van zijn ploeg vertelde oefenmeester John van den Brom eerder: "Er is een goede mix tussen ervaren jongens en jong talent. En heel belangrijk: we hebben een ervaren as. We spelen leuk, er is vastigheid, duidelijkheid en een goede teamdiscipline. Er wordt fris en onbevangen gespeeld. Ik zit soms echt te genieten op de bank."



Coach Mitchell van der Gaag wil dat zijn team inzet laat zien. "Als wij niet geven wat wij moeten geven en dat is altijd - een cliché - honderd procent motivatie en inzet, dan zijn wij geen goede ploeg."



Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic, Van Overeem; Jahanbakhsh, Weghorst, Seuntjens.



Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Vermeulen, Koolwijk; Caenepeel, El Azzouzi, Bruins.