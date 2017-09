Amsterdamchampion -25 Rang: Aankomend talent

Ben ik ff blij dat ik bij fantasy GEEN Ajax heb. In ieder geval bij 1 fantasy. Ik wist het! Goh wanneer gooien we die Keizer er eens uit joh. Zit totaaaaal geen energie in de man, coach saai, slap , spelers nemen dat over. Bosz doet het goed he bij Dortmund !! Dat was pas een coach. Zat kick en rush in kortom energie en vaart!. Rashica tegen Dijks is ook zoo geniaaaaal.Veltman.... De Ligt geblesseerd.... Ik zeg 1-3 Vitesse.