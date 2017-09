'Van Nistelrooy vertrok bij Man U na bizarre ruzie met Ronaldo'

Ruud van Nistelrooy was ooit goed voor 150 doelpunten namens Manchester United, in 219 optredens. Hoewel hij inmiddels nog altijd bekend staat als een clublegende, vertrok hij na zijn succesperiode toch niet bepaald via de voordeur.



Hij zou zijn biezen namelijk hebben gepakt vanwege een ruzie met Cristiano Ronaldo, zo bevestigde ploeggenoot Rio Ferdinand al eens in de media. De reden van de ruzie was tot dusver onbekend, maar lijkt nu toch gelekt te zijn.



Alastair Campbell, destijds een zogenoemde 'spindoctor' (woordvoerder) bij Man United, onthult in The Sun dat de relatie tussen Ronaldo en Van Nistelrooy, die de Portugees maar een egoïstische jongen vond, al langer onder spanning stond.



"De druppel was toen Van Nistelrooy uitgebreid aan Ronaldo stond te vertellen dat hij in Carlos Queiroz (Sir Alex Ferguson's assistent, red.) een 'nieuwe vader' had gevonden. Vlak nadat Ronaldo's eigen vader, een alcoholist, was overleden.."



"Carlos vroeg Van Nistelrooy wat meer respect te tonen. Ruud bood later zijn excuses aan, maar Ronaldo wilde die niet meer accepteren", aldus Campbell in de boulevardkrant. Ferguson stuurde de Nederlander voor straf naar huis, en uiteindelijk zou hij verkocht worden aan Real Madrid, in juli 2006.





