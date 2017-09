'Özil doet Arsenal pijn: géén verlenging, wil naar deze club'

Arsenal dreigt volgend jaar zomer twee sterspelers transfervrij kwijt te raken. Alexis Sánchez zet in op een vertrek bij de Londenaren en ook Mesut Özil dreigt voor noppes de deur uit te wandelen.



De Duitser heeft net als Sánchez een aflopend contract. Er lopen wel gesprekken, maar manager Arsène Wenger moet toegeven dat het niet makkelijk gaat. "De gesprekken verlopen wat stroef en er zijn ook minder gesprekken sinds 31 augustus", zo liet hij weten op een persconferentie.



"Maar we moeten ook pauzes hebben en ons vooral focussen op de competitie. Ik heb nog altijd hoop dat hij bij gaat tekenen", aldus de Fransman. Wenger sluit een langer verblijf echter niet uit. Engelse media houden wel rekening met een transfervrij vertrek, met Manchester United als mogelijke nieuwe club.



Update 13:05 uur

Waar coach Arsene Wenger onlangs al erkende dat de gesprekken omtrent verlenging met Mesut Özil erg moeizaam verlopen, zijn die gesprekken nu zelfs officieel beëindigd. Althans, dat meldt The Sun.



De boulevardkrant meent te weten dat Özil heeft aangegeven dat hij niet gaat tekenen, omdat hij graag weer gaat spelen onder José Mourinho. De Portugees kent hij nog van bij Real Madrid, en nu zou dus een gevoelige transfer naar Manchester United volgen voor de Duitser..





👀 | Mesut Ozil is said to be interested in a summer move to Manchester United. #mufc https://t.co/Bqq2u4dfPd pic.twitter.com/L6ieHhwb6t — Read Man Utd (@ReadManUtd) 24 september 2017

