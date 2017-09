TRANSFERUURTJE: Dybala, Neymar, Van Gaal en Mertens

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Paulo Dybala werd in de afgelopen transferperiode al in verband gebracht met een vertrek bij zijn werkgever Juventus, bijvoorbeeld met FC Barcelona of Real Madrid als bestemming. Toch speelt de Argentijn nog altijd voor De Oude Dame, al is het de vraag hoelang hij nog in Turijn te bewonderen is. Het medium The Sunday Mirror denkt namelijk dat de 'nieuwe Lionel Messi' voor een megatransfer naar de Engelse Premier League staat. Manchester United is klaarblijkelijk geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller en wil goud geld betalen voor zijn doelwit. De krant rept namelijk van een totale transfersom van maar liefst 175 miljoen euro.





Real Madrid presteert dit seizoen misschien nog niet uitermate goed, wel kun je gewoon stellen dat De Koninklijke over ongelooflijk veel kwaliteit beschikt. Er komt echter een moment dat vleugelspits Cristiano Ronaldo over zijn top is en dan dienen de Madrilenen een opvolger aan te wijzen. Volgens de Spaanse media heeft voorzitter Florentino Pérez zijn vizier nu al weer op Neymar gericht. De Braziliaan vertrok in de afgelopen transferzomer voor liefst 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain en Real wil hem dan ook niet op korte termijn naar het Estadio Santiago Bernabéu halen. Over een paar jaar zou hij echter alsnog de opvolger van Ronaldo moeten worden in de Spaanse hoofdstad.



Oefenmeester Louis van Gaal geniet momenteel van zijn pensioen na zijn periode bij de Premier League-grootmacht Manchester United. Hij zei onlangs nog dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zou veranderen, maar de Japanse media denken daar anders over. Van Gaal zou op poleposition liggen om bij Vissel Kobe aan de slag te gaan. De J1 League-club zou de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal al op zeer korte termijn voor de groep willen zetten. Vooral financieel gezien schetst Kobe een mooi plaatje voor Van Gaal: de Japanse club beschikt over behoorlijk wat geld en haalde eerder bijvoorbeeld Lukas Podolski naar het Verre Oosten. De oud-hoofdtrainer van Ajax, AZ en FC Barcelona moet de Duitser nu laten renderen.





Arsenal is al enkele jaren geen absolute top meer in Engeland en moet ploegen zoals Chelsea en Manchester City voor zich dulden. De Engelsen willen daar verandering in brengen. Arsène Wenger had volgens Calciomercato graag Dries Mertens aan zijn kern toegevoegd, maar de sensatie uit de Serie A tekende een nieuw contract en daardoor was een transfer geen optie. De kans is echter groot dat de Gunners in de zomer van 2018 een nieuwe poging gaan wagen, want Mertens zou een clausule van 30 miljoen euro in zijn contract hebben. Het is echter de vraag of de ex-speler van FC Utrecht en PSV een transfer ziet zitten, want hij is zeer gelukkig bij Napoli.