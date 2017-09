De 11 namen bij Utrecht en PSV: Cocu kiest ander systeem

PSV won een weekje geleden van Feyenoord, waar FC Utrecht behoorlijk hard de boot in ging tegen FC Twente in De Grolsch Veste. Toch vormen de Domstedelingen een geduchte tegenstander voor de Eindhovenaren op zondagmiddag in de Galgenwaard.



Oefenmeester Phillip Cocu van PSV liet eerder weten over Utrecht: "Het zijn de afgelopen jaren heel interessante confrontaties geweest. De ene keer pasten wij ons systeem wat aan, de andere keer kozen we ervoor wat posities te wijzigen. Ik ga natuurlijk niets loslaten over hoe wij de wedstrijd zondag ingaan, maar dat we scherp moeten zijn is duidelijk. Utrecht heeft een goede ploeg, met veel talentvolle spelers en heeft goed voetbal laten zien."



Erik ten Hag van de Domstedelingen zei op zijn beurt: "We hebben al wel topwedstrijden gespeeld dit seizoen, en ook laten zien dat we topploegen kunnen kloppen. Dat vertrouwen moeten we meenemen richting de wedstrijd van zondag. Zeker is dat we tegen PSV heel goed moeten zijn om een resultaat te halen."



Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Janssen, Braafheid; Van de Streek, Emanuelson, Labyad, Ayoub; Bahebeck, Dessers.



Opstelling PSV: Zoet; Arias, Luckassen, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Pereiro, Hendrix; Lozano, Locadia.