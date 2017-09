'Dybala naar Premier League voor 175 miljoen euro'

Paulo Dybala werd in de afgelopen transferperiode al in verband gebracht met een vertrek bij zijn werkgever Juventus, bijvoorbeeld met FC Barcelona of Real Madrid als bestemming. Toch speelt de Argentijn nog altijd voor De Oude Dame, al is het de vraag hoelang hij nog in Turijn te bewonderen is.



Het medium The Sunday Mirror denkt namelijk dat de 'nieuwe Lionel Messi' voor een megatransfer naar de Engelse Premier League staat. Manchester United is klaarblijkelijk geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller en wil goud geld betalen voor zijn doelwit. De krant rept namelijk van een totale transfersom van maar liefst 175 miljoen euro.



Barça hengelt overigens ook nog steeds naar de handtekening van Dybala, maar journalist Steve Bates van de bovengenoemde bron denkt dat United een streepje voor heeft op de Catalanen. Directeur Ed Woodward zou namelijk een goede relatie onderhouden met Beppe Marotta als gevolg van de transfer van Paul Pogba van Juve naar Old Trafford. Wisselt Dybala echt voor 175 miljoen euro van club, dan wordt hij de op één na duurste speler ter wereld, samen met Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.