Ferdinand: Liverpool had Nederlander moeten kopen

Liverpool won gisteren van Leicester City, maar vanzelf ging dat niet. Spits Jamie Vardy miste in de slotfase een strafschop, maar had hij deze wel raak geschoten, dan was het een gelijkspel geworden. Analyticus Rio Ferdinand vindt dat oefenmeester Jürgen Klopp een Nederlander had moeten kopen.



De Engelsman geeft namelijk niet hoog op van de verdediging van de Reds en stelt dat Virgil van Dijk niet had misstaan op Anfield Road. Bij BT Sport zegt de oud-verdediger: "Ik denk absoluut dat Virgil van Dijk dat team beter zou hebben gemaakt. Hij zou de dominante centrumverdediger zijn en ik denk dat hij een uitstekend duo zou vormen met Joël Matip."



Ferdinand gaat verder: "Dejan Lovren is in mijn ogen niet goed genoeg. Hij heeft over een lange periode aangetoond dat hij te veel fouten maakt. Alberto Moreno is in defensief opzicht niet goed genoeg. Als hij opbouwt is het een genot om naar te kijken, maar je wilt allereerst dat hij goed is als verdediger. Daar slaagt hij niet in. Als twee van je vier centrumverdedigers niet goed genoeg zijn, dan wordt het lastig."