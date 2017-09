Pröpper: wist dat het mijn tijd was om te gaan

Middenvelder Davy Pröpper speelde in het afgelopen seizoen nog voor PSV, maar nu staat hij onder contract bij Brighton & Hove Albion. In de winterstop kon hij al naar het Russische Zenit Sint-Petersburg, maar de aanbieding van deze club werd nog afgewezen door PSV ...



Over zijn vertrek uit Eindhoven zegt Pröpper tegen The Observer: "Ik wist dat het mijn tijd was om te gaan. Er waren andere clubs geïnteresseerd, maar niet uit Engeland en de Premier League was heel belangrijk voor mij." Over de eerdere aanbieding van Zenit vertelt hij vervolgens: "Ze boden veel geld, maar PSV wilde mij niet verkopen. Daar was ik niet bijzonder teleurgesteld over. Ik gaf de voorkeur aan een zomerse transfer."



Bij Brighton doet Pröpper het eigenlijk wel alleraardigst. Bondscoach Dick Advocaat besloot hem op te roepen voor het duel van Oranje met Bulgarije en prompt kwam hij twee keer tot scoren. "Het was mijn zesde interland en voor het eerst voelde ik mij echt onderdeel van het team. Ik speelde daarvoor vooral in interlands die misschien niet zo belangrijk waren, maar dat was deze wel en we hadden de goals nodig."