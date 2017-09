Larsson: oké-gevoel over eigen wedstrijd tegen NAC

Vleugelspits Sam Larsson was klaar om te beginnen bij Feyenoord tegen NAC Breda, maar oefenmeester Giovanni van Bronckhorst koos voor Bilal Basaçikoglu in de basis. De Zweed mocht in de tweede helft wel invallen en zegt tegen NU.nl dat hij niet eens zo ontevreden is over zijn eigen prestatie.



Larsson vertelt: "Het heeft geen zin om nogal te veel te klagen over deze wedstrijd. We moeten ons focussen op het volgende duel en dat is gelijk een geweldige om te mogen spelen. Je kan moeilijk zeggen dat je goed hebt gespeeld als je hebt verloren, maar ik heb een oké-gevoel overgehouden aan mijn eigen optreden."



De vleugelspits gaat verder: "Ik moet nu deze lijn doortrekken. Gelukkig hebben we dinsdag alweer een wedstrijd en dan kunnen we deze nederlaag wegspoelen." De kans is groot dat hij ook tegen Napoli wissel is: Steven Berghuis was tegen NAC geschorst, maar kan tegen de Italianen spelen. "Ik wil daar nu nog helemaal niet over nadenken. Ik ben nog te teleurgesteld over deze wedstrijd. Mijn kans komt vanzelf als ik mijn best blijf doen op de training."