'Van Gaal maakt schokkende comeback als coach'

Oefenmeester Louis van Gaal geniet momenteel van zijn pensioen na zijn periode bij de Premier League-grootmacht Manchester United. Hij zei onlangs nog dat dit hoogstwaarschijnlijk niet zou veranderen, maar de Japanse media denken daar anders over. Van Gaal zou op poleposition liggen om bij Vissel Kobe aan de slag te gaan.



De J1 League-club zou de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal al op zeer korte termijn voor de groep willen zetten. Vooral financieel gezien schetst Kobe een mooi plaatje voor Van Gaal: de Japanse club beschikt over behoorlijk wat geld en haalde eerder bijvoorbeeld Lukas Podolski naar het Verre Oosten. De oud-hoofdtrainer van Ajax, AZ en FC Barcelona moet de Duitser nu laten renderen.



Hoewel ze bij het Japanse medium Hochi denken dat het ervan gaat komen, Van Gaal bij de ploeg, lijkt dit wel heel erg onwaarschijnlijk te zijn. De Nederlander is momenteel immers grotendeels woonachtig in Portugal, waar hij geniet van de zon met zijn vrouw Truus. Bovendien maakt de legendarische coach binnenkort zijn debuut bij Ziggo Sport als analyticus: hij gaat het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Bayern München van commentaar voorzien.