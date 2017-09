'Real: duurste transfer óóit voor Ronaldo-opvolger'

Real Madrid presteert dit seizoen misschien nog niet uitermate goed, wel kun je gewoon stellen dat De Koninklijke over ongelooflijk veel kwaliteit beschikt. Er komt echter een moment dat vleugelspits Cristiano Ronaldo over zijn top is en dan dienen de Madrilenen een opvolger aan te wijzen.



Volgens de Spaanse media heeft voorzitter Florentino Pérez zijn vizier nu al weer op Neymar gericht. De Braziliaan vertrok in de afgelopen transferzomer voor liefst 222 miljoen euro van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain en Real wil hem dan ook niet op korte termijn naar het Estadio Santiago Bernabéu halen. Over een paar jaar zou hij echter alsnog de opvolger van Ronaldo moeten worden in de Spaanse hoofdstad.



Zet de huidige trend op de transfermarkt zich door, dan zal de grootmacht op zeker het transferrecord moeten breken voor Neymar. Pérez wil hem echter per se hebben, zoals eerder al het geval was, toen de international van Brazilië nog voor Santos speelde maar Barça verkoos boven Real. Neymar zou overigens niet echt onder de indruk zijn van het niveau in de Ligue 1: hij is tot de conclusie gekomen dat de Primera División toch wel een heel stuk beter is.