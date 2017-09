Van der Heijden: thuis verliezen doet heel veel pijn

Het gaat momenteel niet best met de Eredivisie-topclub Feyenoord. De Rotterdammers verloren van Manchester City in de Champions League, maar dat was logisch te noemen. Vervolgens ging het elftal van Giovanni van Bronckhorst er echter op tegen PSV en NAC Breda. Vooral die laatste verliespartij doet pijn.



Verdediger Jan-Arie van der Heijden zegt tegen FOX Sports: "Als je thuis 0-2 verliest van NAC Breda dan is de sfeer niet goed. Dat lijkt me een understatement. Ik denk dat er een harde week op komst is. Ik denk dat we continu aan de bal zijn, zonder iets te creëren. Dat was een beetje het verhaal van de wedstrijd. NAC werd een aantal keer gevaarlijk en scoort twee keer. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Het doet in ieder geval heel veel pijn om thuis te verliezen."



De stopper gaat verder: "Vorig jaar werden we kampioen zonder thuis te verliezen. Dan wil je die lijn doortrekken, maar dat lukt niet. Vanaf nu zullen we keihard moeten werken om dat niveau weer te bereiken." In de aankomende week speelt Feyenoord tegen Napoli in het San Paolo-stadion en Van der Heijden gaat voor de drie punten. "Voetbal is een raar spelletje, dat heb je kunnen zien."