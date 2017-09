El Khayati niet op stap: "Dát is mijn toetje"

Abdenasser El Khayati van ADO Den Haag was tegen Willem II (1-2) al belangrijk en ook tegen Sparta Rotterdam (1-0) maakte hij het winnende doelpunt. De fles champagne als Man van de Wedstrijd deelde hij echter uit aan Tom Beugelsdijk.



"Hij heeft echt al zijn duels gewonnen. Je ziet de oude Beugelsdijk de laatste tijd echt terugkomen", zo jubelde El Khayati tegenover Voetbal International. "Hij was geweldig. Als ik niet had gevonden dat hij zo goed was, had ik de fles gewoon in het midden van de kleedkamer gezet en had iedereen ervan mogen drinken."



El Khayati is na zijn heldenrol tegen Sparta niet van plan om te gaan stappen. Sterker nog: "Ik ga lekker de wedstrijd van Barcelona terugkijken. Dat is mijn toetje van de avond, daarna lekker slapen."