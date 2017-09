Nieuwe tik voor Roda: "Het was wel even slikken"

Robert Molenaar leek zijn eerste Eredivisie-punt als trainer van Roda JC Kerkrade te bemachtigen, maar op bezoek bij Heracles Almelo ging het in blessuretijd wéér fout: 2-1. De oefenmeester baalt dan ook enorm.



"Eigenlijk was het zwaarbevochten punt al binnen, een punt dat we prima kunnen gebruiken", zo laat Molenaar weten voor de camera van FOX Sports. "En dan valt die goal er evengoed nog in. Het was wel even slikken."



Toch blijft de Roda-trainer optimistisch. "We hebben veel meer structuur laten zien in het verdedigen. Dat betekent niet dat we nul kansen tegen gekregen. We moeten nog stappen zetten. Maar er zit wel progressie in."



Molenaar weigert de handdoek dan ook te gooien. "Het moet uiteindelijk leiden tot voldoende punten. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken."