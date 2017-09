Jarige Heraclied: "Zelfs m’n vriendin zei dat"

Robin Pröpper heeft zijn 24ste verjaardag op prachtige wijze gevierd. De verdediger maakte de gelijkmaker tegen Roda JC Kerkrade en zag teamgenoot Vincent Vermeij de 2-1 maken in blessuretijd.



"Ja, dat verwacht je van tevoren niet direct", zegt de jarige Heraclied tegenover TC/Tubantia. "Al hoorde ik het vandaag al een paar keer bij de felicitaties voor m’n verjaardag. Zelfs m’n vriendin zei van tevoren nog: je gaat scoren. Het was helemaal geweldig geweest als ik even later ook nog de 2-1 had gescoord, maar die raakte ik met m’n oor."



Pröpper staat nu al op twee doelpunten. "En dat is toch niet verkeerd voor een verdediger. De spits uitschakelen blijft m’n primaire taak. Wel moet ik hier, meekomen naar voren, meer uithalen." Belangrijker is natuurlijk het binnenhalen van de winst. "Wij waren vanavond ook de enige ploeg die verdiende om te winnen."