Brad Jones staat bekend als een betrouwbare sluitpost, maar zaterdagavond bleek ook hij niet foutloos. De routinier blunderde bij een 0-1 stand tegen NAC Breda en maakte het slotoffensief daarmee kansloos.



"Het leven van een doelman", stelt de Australiër in gesprek met de NOS. "Ik koos ervoor om risico te nemen maar ik heb er duidelijk geen voordeel uitgehaald. Maar ja, zo zit het leven van een doelman in elkaar. Zulke dingen gebeuren helaas."



De Feyenoord-doelman wil zijn fout echter geen zwaarwegende conclusie meegeven. "Dit is niet de eerste keer, ook niet de laatste. Je probeert gedurende het seizoen zo min mogelijk in de fout te gaan."