Feyenoord-watcher uit kritiek: "Iedereen behalve Gio"

De thuiswedstrijd tegen NAC Breda had een formaliteit moeten worden in aanloop naar het bezoek aan Napoli, maar dat pakte in de praktijk heel anders uit. Na de 0-2 nederlaag ligt trainer Giovanni van Bronckhorst onder vuur.



"Er is gewoon geen Plan B bij Gio blijkbaar. Hij komt maar iedere keer weer met Kramer, onbegrijpelijk", stelt Iwan van Duren namens Voetbal International. "Ik heb de afgelopen weken geen kampioenswaardig Feyenoord gezien. Wellicht de tweede helft tegen PSV, maar dat is ook geen maatstaf voor de komende wedstrijden."



Van Duren vervolgt: "Ik verbaas mij er iedere keer weer over dat Van Bronckhorst steeds dezelfde spelers het vertrouwen blijft geven. Spelers zoals Bilal, Diks en Kramer zijn gewoon niet goed genoeg voor Feyenoord, dat ziet iedereen behalve Gio."