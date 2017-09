Van Bronckhorst: "Het was onherkenbaar"

Feyenoord begon sterk aan het seizoen, maar het loopt momenteel niet lekker met de manschappen van trainer Giovanni van Bronckhorst. Promovendus NAC Breda won zaterdagavond met 0-2 in De Kuip.



Van Bronckhorst was na afloop zeer kritisch op zijn ploeg. "Het is onbegrijpelijk dat we zo voor de dag kwamen in de eigen Kuip. Het was onherkenbaar, dit kan gewoon niet", zo citeert het Algemeen Dagblad. "Dit mag niet meer gebeuren en dit zal niet meer gebeuren. Dit is niet het Feyenoord dat ik wil zien."



De Feyenoord-trainer zag nog wel een kantelmoment in de ontmoeting met NAC: de gemiste penalty van Michiel Kramer. "Dat was het alleen niet", aldus Van Bronckhorst, die zijn ploeg snel weer moet zien op te lappen. "Tegen Napoli zullen we er weer moeten staan."





­čĺČ | Feyenoord had weinig opties meer. Ge├»rriteerde Giovanni van Bronckhorst: "Alle spelers die beschikbaar waren zaten op de bank." #feynac pic.twitter.com/IjBgjvO0BR — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 23, 2017