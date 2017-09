Treurnis in De Kuip: "Een kampioen onwaardig"

Jan-Arie van der Heijden baalt van de derde nederlaag van Feyenoord in korte tijd. De uitslagen tegen Manchester City en PSV verdienden nog nuance, maar tegen NAC Breda zag het er erg slecht uit: 0-2.



"Dit is een dreun, met 2-0 thuis verliezen van NAC", somberde de verdediger van Feyenoord na afloop van het thuisduel tegen RTV Rijnmond. "Een kampioen onwaardig. Dit is een harde week voor ons. Het doet veel pijn om om thuis te verliezen."



Van der Heijden vervolgt: "Alles wat we vorig jaar hebben bereikt, begon met keihard werken. Laat dit een harde les zijn voor de rest van het seizoen." Aanstaande dinsdag wacht opnieuw een loodzware opgave voor de Rotterdammers: uit naar Napoli in de Champions League.