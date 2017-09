Elmo Lieftink scoorde zaterdagavond zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, maar verder is het voor hem een avond om snel te vergeten. Willem II werd op eigen veld gevloerd door sc Heerenveen: 1-2.



"We speelden een prima eerste helft. Het was erg zuur dat we vlak voor rust de gelijkmaker om de oren kregen", vertelt de middenvelder aan Omroep Brabant. Na rust werd het ook nog 1-2. "Waarom dat gebeurde? Een hele goede vraag. Misschien weet ik morgen daar een antwoord op."



"Beide goals van Heerenveen waren erg mooi", aldus Lieftink. "Maar ze waren te voorkomen als we wat scherper waren geweest. Maar dat is allemaal als, als, als. Daar heb je niets aan. Voor rust speelden we gewoon goed, daar moeten we op voortborduren."



Aanvoerder Jordens Peters is niet geheel ontevreden. "Als we zo blijven spelen, ga je punten halen. Dat maakt deze nederlaag nu net iets dragelijker. We geloven met z’n allen in de tactiek zoals we die nu hanteren. Dat straalt ook van ons af. Maar goed: je moet jezelf belonen. Als je dat niet doet, krijg je een zwaar seizoen."