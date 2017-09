Kamphuis flink onder vuur: "Die is gek!"

Scheidsrechter Jochem Kamphuis is de pineut tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda. Kort na rust bij een 0-1 stand ging Manu Garcia onderuit door toedoen van Sofyan Amrabat, maar de leidsman durfde het niet aan om de bal op de stip te leggen.





Thuisfluittertje hoor..... Als dat geen pingel is! #feynac

Wow! Dit was een 100% penalty voor NAC. Hoe kan je dit niet zien? #feynac

Als deze situatie zich in het strafschopgebied van nac had afgespeeld had ie op de stip gelegen. #feynac