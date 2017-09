Janssen matchwinnaar ondanks doelpunt Babel

Vincent Janssen lijkt zijn vertrouwen te hebben hervonden na zijn transfer naar Fenerbahçe. De huurling van Tottenham Hotspur maakte een doelpunt tegen Besiktas: 2-1.



Giuliano bracht Fenerbahçe vanuit een strafschop op voorsprong en vier minuten voor tijd wist ook Janssen vanaf de stip zijn doelpunt mee te pikken. De 2-1 kwam eveneens op Nederlandse naam, maar de aansluitingstreffer van Ryan Babel kwam te laat om Besiktas nog een mooi resultaat op te leveren.



Janssen scoorde vorige week ook al in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Alanyaspor. Overigens was de Oranje-international getuige van twee rode kaarten aan weerszijden. Neto en Ismail Koybasi zagen rood bij de thuisclub, waar Ricardo Quaresma en Atiba Hutchinson bij de bezoekers de pineut waren.



Galatasaray is koploper met dertien punten, evenveel als Besiktas. Eerstgenoemde komt nog in actie. Fenerbahçe is derde met elf punten.



Scoreverloop:

1-0 (20') Giuliano (strafschop)

2-0 (86') Vincent Janssen (strafschop)

2-1 (87') Ryan Babel