Dortmund sprankelt onder Bosz in Duitse Bundesliga

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond een groter gat geslagen met Bayern München, dat ook TSG 1899 Hoffenheim voor zich moet dulden. De koploper won onder leiding van Peter Bosz met 6-1 van Borussia Mönchengladbach.



Het publiek in het Signal Iduna Park genoot vanaf minuut één van BVB. Gladbach hield dankzij doelman Tobias Sippel en de paal aanvankelijk stand, maar na 28 minuten was er geen houden meer aan. Maximilian Philipp volleerde de bal fraai binnen en even later maakte hij het opnieuw op een mooie manier af: 2-0.



Nog voor rust maakte Dortmund de euforie compleet door uit te lopen naar 3-0. Wie anders dan Pierre-Emerick Aubameyang mocht zich ditmaal laten bejubelen. Met de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid in het vooruitzicht had de ploeg van Bosz gas terug kunnen nemen, maar dat gebeurde niet.



Aubameyang nam ook de 4 en 5-0 voor zijn rekening. Lars Stindl maakte daarna nog wel de eerste tegentreffer in competitieverband voor Dortmund, maar het slotakkoord was dan weer voor de thuisclub. Julian Weigl bepaalde de eindstand op 6-1.



Scoreverloop:

1-0 (28') Maximilian Philipp

2-0 (38') Maximilian Philipp

3-0 (45') Pierre-Emerick Aubameyang

4-0 (49') Pierre-Emerick Aubameyang

5-0 (62') Pierre-Emerick Aubameyang

5-1 (66') Lars Stindl

6-1 (79') Julian Weigl