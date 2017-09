Nederlandse Red Bull-droom valt in duigen: "Verstandig"

Even werd er gesproken over een 'Red Bull-club' in de Eredivisie, na onder meer Leipzig, Salzburg en New York. Maar dat zit er niet in.



Jacco Swart, directeur van de Eredivisie CV, is daar blij mee. "De UEFA-regels staan het toe, maar het mag niet volgens het KNVB-reglement, omdat zij al clubs in Duitsland en Oostenrijk hebben. Die regelgeving zet ons op een concurrentieachterstand, maar ik vind het niettemin verstandig dat we het hier zo doen", vertelt Swart in het NRC Handelsblad.



Verder is er de trend dat ook AS Monaco en Manchester City bijvoorbeeld al clubs opkochten. "Schokkend. Cercle Brugge is nu een filiaal van Monaco. Een soort tweede-niveauclubje. Dat beïnvloedt de Belgische infrastructuur in negatieve zin."