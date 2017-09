Geduchte concurrent voor de top drie: "Moeilijk te kloppen"

Feyenoord, Ajax en PSV zijn natuurlijk ook dit seizoen de grote titelfavorieten, maar columnist Henk Spaan sluit niet uit dat AZ het ze erg moeilijk gaat maken.



Vooral Guus Til maakt indruk op Spaan. "Til vreet kilometers en hij neemt elke bal goed aan. Er wordt gespeculeerd over outsiders die bij aanhoudend puntverlies van de topclubs in staat zouden zijn het kampioenschap te kapen. Ik zeg AZ."



"Ze hebben goede backs, uitblinkende middenvelders in Til en de steeds beter wordende Van Overeem, en een lastpak van een spits", vervolgt de schrijver in Het Parool over Wout Weghorst. "Het lijkt erop dat Max Huiberts (directeur voetbalzaken, red.) met het aantrekken van Slot en, eerder, Leeroy Echteld een uitstekende zaak heeft gedaan."



"Als John van den Brom de zaak nu maar niet kapot gaat wisselen, zijn ze moeilijk te kloppen."