Been blikt terug: 'op deze bizarre manier ontslagen toen'

Mario Been is ook vanavond analist bij FOX Sports. Aan tafel kwam zijn weinig gelukkige periode bij APOEL Nicosia, die slechts zeven weken duurde, ter sprake.



De trainer weet nog dat de 'grote meneer' bij de club op Cyprus zich constant bemoeide met de opstelling. "We verloren op een gegeven moment met 1-0 en ik had weer niet geluisterd. Toen stond iedereen in de brand", vertelt Been.



"De president kwam toen met al z'n lakeien en hij begon tegen mij. Je luistert niet, hè? Dat zou ik maar wel doen. Toen werd ik gek. Ik zei: als je mij telkens een briefje geeft, waarom ga je het dan niet zelf doen?"



"Hij zei: oké, ga je zo tegen mij praten? Ik zie je morgen... Toen kwam-ie de volgende dag", gaat Been verder. "You, you and you: out. Ik dacht dat hij een geintje maakte. Ik had één keer verloren. Hij zei: jij bent niet belangrijk, de spelers ook niet. Het gaat om mij. Je moet luisteren naar mij."





🔥 | De avonturen van de eigenwijze Mario Been: "Ik had weer niet geluisterd en toen stond iedereen in de brand." 🇨🇾 pic.twitter.com/YOhh7rgWcN — FOX Sports (@FOXSportsnl) 23 september 2017