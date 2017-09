Gouden greep levert Koeman drie punten op, Tottenham zwijnt

Het Everton van Ronald Koeman draaide dit seizoen nog voor geen meter, maar na een gouden wissel van de Nederlander werd er vandaag toch nog met 2-1 gewonnen van Bournemouth.



Bij een 0-1 achterstand bracht Koeman spits Oumar Niasse voor routinier Wayne Rooney, en dat pakte heel goed uit. De 'super sub' maakte namelijk twee doelpunten, waardoor de Toffees zegevierden.



Ook Tottenham Hotspur won: met 2-3, in de derby bij West Ham United. De ploeg van Harry Kane (twee goals) kwam goed weg, want na een rode kaart van Serge Aurier waren de Hammers hard op weg naar een punt. Het bleef echter bij twee thuisdoelpunten, te weinig dus.



Overige uitslagen Premier League:

Manchester City - Crystal Palace 5-0

Burnley - Huddersfield 0-0

Swansea - Watford 1-2

Southampton - Man United 0-1

Stoke City - Chelsea 0-4