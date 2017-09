Pleidooi voor Feyenoorder: "Híj moet het doen"

Door de blessure van Nicolai Jorgensen is Michiel Kramer momenteel de eerste spits bij Feyenoord. Hij krijgt echter enorm veel kritiek, vooral op het feit dat hij nauwelijks in het spel voorkomt bij de Rotterdammers.



Toch zou oud-voetballer Regi Blinker nog aan hem vasthouden. Ook vanavond, in eigen huis tegen NAC Breda. "De kritiek wordt wel heel erg toegespitst op Kramer. Ik vind dat niet een reden om het hele team om te gooien. En ik ken Giovanni van Bronckhorst. Hij is niet iemand die dat snel doet. Ik zou Kramer nog een kans en krediet geven. Hij is de tweede spits van Feyenoord; hij moet het doen", aldus Blinker in gesprek met de NOS.



Jorgensen keert op 14 oktober tegen PEC Zwolle vermoedelijk pas terug. "Tegen NAC is het natuurlijk geen probleem", zegt Pierre van Hooijdonk. "Dan kun je prima met Kramer spelen."



"Tegen Napoli wordt het een ander verhaal", vervolgt Blinker weer. "Ik zou dan zeker met twee spitsen spelen. Twee behendige spelers in de voorhoede en Sofyan Amrabat moet dan een kans krijgen op het middenveld. Hij doet het erg goed momenteel."