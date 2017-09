"Critici zouden hem veel vaker op de Toekomst willen zien"

De rol van Dennis Bergkamp binnen Ajax komt steeds meer onder een vergrootglas te liggen. De assistent-trainer staat bekend als cultuurbewaker, maar criticasters beschouwen hem vooral als dwarsligger.



"Waar Van der Sar op trainingscomplex de Toekomst nog wel eens een informeel praatje met journalisten komt maken, begeeft Bergkamp zich nauwelijks buiten het afgesloten gedeelte van de eerste selectie", schrijft het Algemeen Dagblad. "Critici binnen de club zouden hem als verbinder tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal veel vaker op de Toekomst willen zien tijdens jeugdwedstrijden om zijn betrokkenheid te tonen."



Het medium vervolgt: "Toen hoofd opleidingen Wim Jonk na een slepend conflict bijna twee jaar terug van het toneel verdween, was Bergkamp daar juist wél vaak te vinden. Maar die intensiteit nam, tot verbazing van sommige jeugdtrainers, vrij snel af. Diezelfde critici fluisteren ook: als je wat wilt bereiken bij Ajax, moet je Bergkamp te vriend houden."



Bergkamp zou zich hebben beklaagd over de periodisering van trainer Peter Bosz. "Nee, toeval is het daarom niet dat Keizer dit seizoen harder en vaker traint. Dat was al te zien tijdens het zomerse trainingskamp in Oostenrijk. Daar was Bergkamp zelf overigens vanwege zijn vliegangst niet bij."