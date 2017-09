Met elf punten en een bekerzege is sc Heerenveen vooralsnog goed bezig. Trainer Jurgen Streppel heeft geen reden om veel te wisselen en dat is slecht nieuws voor Pelle van Amersfoort.



Klagen doet de middenvelder overigens niet. "Ik ben altijd een rustige jongen van mezelf. Als het dan even tegen zit dan hoort dat erbij", zo laat hij weten aan Omrop Fryslân. "Dat hoort bij het voetbal. Dat is het nu even bij mij, maar voor de rest sta ik er hetzelfde in, eigenlijk."



Van Amersfoort vervolgt: "Ik blijf gewoon altijd trainen. uiteindelijk moet je het altijd op het veld laten zien of op de trainingen. Dan moet je eigenlijk alleen maar hard werken en dan laat je vanzelf aan de trainer zien dat je wilt spelen." Of hij hoopt op een dip? "Ik zal nooit hopen dat we gaan verliezen omdat het beter voor mij zou zijn."