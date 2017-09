Van Bronckhorst: "Dat heb ik hem ook verteld"

Sofyan Amrabat maakt een goede ontwikkeling door en aast op een vaste basisplaats bij Feyenoord. René van der Gijp suggereerde onlangs dat Tonny Vilhena moet vrezen voor zijn basisplaats, maar trainer Giovanni van Bronckhorst ziet dat anders.



"Tonny brengt eigenlijk altijd wat hij moet brengen. Dat heb ik hem deze week ook verteld", zo liet Van Bronckhorst weten aan het Algemeen Dagblad. "We kunnen met deze selectie gewoon wat meer rouleren. En we kunnen ook meer kijken wat de wedstrijd vraagt."



"Hebben we bijvoorbeeld meer een blok nodig op het middenveld? Maar Vilhena is en blijft heel belangrijk voor ons", aldus Van Bronckhorst, die tegen NAC Breda vermoedelijk niet voor Amrabat kiest. "Ik weet wat ik aan Tonny heb. Hij draait al mee sinds 2012. Toen was ik zelf nog maar net gestopt, kun je nagaan."