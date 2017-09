Atlético wint opnieuw en passeert Sevilla in La Liga

Atlético Madrid is het weekeinde lekker begonnen. De Spaanse topclub won zaterdagmiddag in het gloednieuwe Estadio Wanda Metropolitano met 2-0 van Sevilla.



Halverwege stond de brilstand nog op het scorebord, maar direct na de hervatting nam Atlético de leiding dankzij de Belg Yannick Ferreira-Carrasco. Ruim twintig minuten voor tijd viel de beslissing in Madrid. Antoine Griezmann nam de tweede treffer voor zijn rekening.



Atlético Madrid gaat Sevilla hierdoor voorbij op de ranglijst. De Madrilenen staan op veertien punten, op dit moment één punt minder dan koploper FC Barcelona. Rivaal Real Madrid bezit er pas acht.



Scoreverloop:

1-0 (46') Yannick Ferreira-Carrasco

2-0 (69') Antoine Griezmann