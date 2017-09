'Real-preses duidt nieuwe Galactico aan: Zomerse megatransfer'

Real Madrid hield zich afgelopen zomer opvallend rustig op de zomermercato. Maar de seizoensstart van de Koninklijke valt wat tegen en dus zou men binnen de club al plannen maken voor de komende transfermarkten. Voorzitter Florentino Perez zou alvast gaan voor een absolute topaanwinst, een zogenaamde Galactico.



Daarvoor vielen al namen zoals Eden Hazard, Pierre-Emerick Aubameyang en Edinson Cavani. Perez zou echter een nieuw doelwit op het oog hebben. Volgens Don Balon heeft hij zijn zinnen immers op David Alaba gezet hebben. De Oostenrijker speelt momenteel voor Bayern München. In principe geldt hij als een linkervleugelback, maar Alaba kan op meerdere posities op het middenveld en in de defensie uit de voeten.



Bayern zal ongetwijfeld een pak geld vragen voor zijn sterkhouder, maar Real zou over een belangrijke troef beschikken. Volgens Don Balon heeft Alaba zelf zijn immers op een transfer naar de Spaanse hoofdstad gezet en dat kan een belangrijke rol spelen in de onderhandelingen.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.