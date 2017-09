Oud-Ajacied een absolute ster in Turkije: "Meteen raak"

Lang niet iedere Nederlander groeit uit tot een succes als ze voor een Turkse transfer kiezen, maar voor Ryan Babel legde die keuze tot dusver geen windeieren. Hij is uitgegroeid tot een publiekslieveling bij grootmacht Besiktas.



"Hij begint altijd goed bij een nieuwe club", stelt Ozcan Akyol, schrijver en volger van het Turkse voetbal, vast in gesprek met de NOS. "Dat zag ik ook toen hij in 2013 bij Kasimpasa aan de slag ging. Bij Besiktas was het ook meteen raak."



"Besiktas is een goede ploeg en Babel past daar prima in. Hij is nu een van de sterren en wordt bewierookt door de supporters, al kan dat ook heel snel voorbij zijn. In Turkije is men namelijk nog opportunistischer dan in Nederland. Maar Babel bevalt iedereen tot nu toe goed in Turkije", aldus de columnist tot slot.





That moment I thought the fans called my name but it was Pepe's ­čśş pic.twitter.com/LUnDs0mRk4 — Ryan Babel (@Ryanbabel) 7 augustus 2017