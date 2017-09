'Gio gaat voor enorme verrassing in opstelling Feyenoord'

Steven Berghuis is vanavond zoals bekend geschorst voor het thuisduel met NAC Breda. Trainer Giovanni van Bronckhorst leek tussen Bilal Basacikoglu en Sam Larsson te twijfelen voor diens opvolging.



Maar volgens Mikos Gouka, clubwatcher van het Algemeen Dagblad, wordt er een plekje ingeruimd voor Sofyan Amrabat. Jens Toornstra verhuist op zijn beurt naar de positie van rechtsbuiten. Géén Larsson of Bilal, dus!



De aftrap is om 19:45 uur in De Kuip.





De verwachting vanavond: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Toornstra, Kramer, Boëtius. #feynac — Mikos Gouka (@MikosGouka) 23 september 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.