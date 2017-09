"Zowel Utrecht als PSV heeft die waarschuwing nu gehad"

PSV gaat morgenmiddag op bezoek bij FC Utrecht, dat stiekem hoopt de top drie van Nederland aan te kunnen vallen. Aan de Domstedelingen morgen om die ambities alvast vorm te geven.



En dat een week nadat Utrecht zeer plots helemaal van de mat werd getikt door laagvlieger FC Twente. "Dit moet een wake up-call zijn", weet ook captain Willem Janssen, in het AD/Utrechts Dagblad. "We moeten terug naar de basis. Als we alle afspraken nakomen, hebben we een prima ploeg."



PSV overkwam een soort gelijk iets als Utrecht in Twente: de Eindhovenaren waren kansloos bij sc Heerenveen. "Zowel PSV als wij zijn recent gewaarschuwd dat scherpte een vereiste is. Dus beide ploegen zullen messcherp aan de aftrap verschijnen", voorspelt Janssen tot slot.