Elia vertelt: waarom verliet hij Feyenoord voor Basaksehir?

Eljero Elia verruilde Feyenoord na het landskampioenschap voor Basaksehir. Een transfer die bij velen toch voor verbazing zorgden. "Van spelen in een volle Kuip naar spelen voor een tribune met zo’n 2500 man", haalt de flankspeler zelf aan in een interview met het Algemeen Dagblad.



De vraag is dus of hij puur voor het geld heeft gekozen met zijn Turkse transfer. "Natuurlijk speelt het mee, ik betaal hier geen belasting, dus verdien ik meer, maar het begint bij mij bij sportieve doelen. Deze club bestaat vier jaar, eerst werden ze zesde, toen vierde en afgelopen jaar tweede in de hoogste voetbaldivisie van Turkije. Het is die ontwikkeling die mij hierheen haalde. Bovendien had ik altijd al gezegd nog een keer naar het buitenland te willen", legt Elia uit.



Bovendien heeft hij in Turkije net wat meer privacy dan in Nederland, waar hij constant werd aangesproken. "Overal waar ik naartoe ga ben ik Elia, de voetballer, en is Sanne ‘de vrouw van’. Soms zou ik weleens gewoon Elly willen zijn. Zo noemen de mensen die me goed kennen mij. Mensen die me niet kennen noemen me Elia, mensen die dénken dat ze me kennen noemen me Eljero."