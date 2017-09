'Grote Leicester-bazen' zetten Nederlandse trainer op straat

Het Belgische Oud Heverlee-Leuven is sinds enkele weken in handen van de Thaise businessgroep King Power, dat ook de Engelse eersteklasser Leicester City beheert en zelfs de stadionnaam draagt.



De Thaise eigenaars drukken steeds harder hun stempel op de tweedeklasser uit Leuven. Zo werd coach Dennis van Wijk vrijdag aan de kant geschoven voor Nigel Pearsons, een oude bekende uit het King Power-netwerk.



Een beslissing die volgens Van Wijk weinig met het sportieve te maken heeft. "Dit is een politieke beslissing. Ze willen meer controle krijgen op bepaalde dingen. Het is absoluut niet omdat het slecht ging met de ploeg. Dit komt misschien over als een drastische beslissing, maar in het voetbal schrik ik nergens meer van. Het is meer politiek aan het worden dan sport", reageerde de Nederlander, die onder meer heeft gewerkt bij Willem II (2006-2007), tegenover Sporza.



Van Wijk kreeg nog een andere functie aangeboden, maar daarvoor bedankte hij vriendelijk. "Ze wilden me ook nog bij de club houden. Ik zou de rechterhand worden van Pearson. Ik zou een nieuw contract krijgen, maar dat zag ik niet zitten. Dus is dit een ontslag? Ik denk het eigenlijk niet. Ik heb de nieuwe coach nog wegwijs gemaakt deze morgen en heb hem dan de sleutels van het kasteel gegeven."



Als speler stond Van Wijk onder meer onder contract bij Ajax en Club Brugge.





OH Leuven, de Belgische club waar Dennis van Wijk trainer is, komt in handen van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van Leicester City. — Tom van Hulsen (@tomvanhulsen) 17 mei 2017