TRANSFERUURTJE: Cavani, Sánchez, Messi en Ibrahimovic

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Centrumverdediger Davinson Sánchez was in het afgelopen seizoen heel erg belangrijk voor Ajax, mede in de Europa League-wedstrijden van de Amsterdammers. In de zomer besloot hij naar Tottenham Hotspur te transfereren en in gesprek met The Daily Mail vertelt hij waarom hij zo graag naar Londen wilde. Over de reden waarom hij Ajax achter zich liet en in de Premier League tekende zegt de Colombiaan: "Mauricio Pochettino heeft me overgehaald. Ik heb een geweldige tijd gehad bij Ajax, waarin we de Europa League-finale hebben gehaald, maar hij vertelde me dat ik een transfer moest maken om te groeien. Hij is een geweldige trainer. Om een geweldige trainer te zijn, moet je ook een geweldig persoon zijn. Hij kan dollen met je, maar op het veld wil je voor hem vechten."



Buitenland:

Voorzitter Josep Maria Bartomeu laat telkens maar weer namens FC Barcelona weten dat alles in kannen en kruiken is met betrekking tot de contractverlenging van Lionel Messi in Catalonië. Agusti Benedito, een grote tegenstander van de preses, vertelt echter in gesprek met Sport dat Bartomeu liegt. Hij stelt namelijk: "Bartomeu heeft gezegd dat het contract ondertekend is door de vader van Messi en dat het daarom rechtsgeldig is. Maar Leo zelf heeft zijn krabbel helemaal nog niet gezegd, dus dat is niet waar. Zelfs als je de handtekening van een zaakwaarnemer binnen hebt, dient de voetballer zelf nog wel te tekenen voordat de voorwaarden ingaan. Bartomeu liet gewoon en dat is niet gunstig voor Barcelona."





Goalgetter Zlatan Ibrahimovic speelde eerder al in de Primera División voor FC Barcelona, maar zijn periode in het Camp Nou-stadion was weinig bevredigend, mede door een vete met oefenmeester Josep Guardiola. Deze zomer was de Zweed bijna naar Real Madrid verhuisd, maar een ster van De Koninklijke ging voor de transfer liggen. Het medium Don Balón weet dat Cristiano Ronaldo aan de bel trok bij oefenmeester Zinedine Zidane en voorzitter Florentino Pérez toen hij hoorde dat de oud-speler van Internazionale, Juventus en AC Milan in de belangstelling stond van zijn werkgever. De Portugees liet zich in niet mis te verstane bewoordingen uit over Zlatan en stelde dat hij niet samen wilde spelen met de spits.



Naar buiten toe lijkt het alsof alles weer koek en ei is tussen Neymar en Edinson Cavani. Het is echter duidelijk dat de Uruguayaan en de Braziliaan elkaar eigenlijk niet echt pruimen. En de Spaanse media denken dat Cavani het laatst gaat lachen: hij zou een transfer naar Real Madrid maken. De spits en zijn teamgenoot Neymar willen allebei verantwoordelijk zijn voor alle dode spelmomenten, maar dat kan natuurlijk niet. De international van Brazilië wordt daarbij gesteund door zijn landgenoten: Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura en vooral Dani Alves. Cavani zou nu eieren voor zijn geld kiezen en naar De Koninklijke verhuizen.