Boskamp: De Boer zou wel bij die club passen

Frank de Boer zit zonder werk na zijn ontslag bij het Engelse Crystal Palace. Mogelijk kan de Nederlander echter weer bijzonder snel aan de slag gaan en wel bij de Belgische topclub RSC Anderlecht. Analist Jan Boskamp vindt het wel een aardig idee.



Nadat René Weiler zijn congé kreeg in Brussel werd Nicolas Frutos 'aangesteld' als waarnemer. Daarover vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg: "Ik heb eigenlijk geen idee of Frutos nu aan moet blijven. Ik ken die jongen niet zo goed. Sinds je hem hebt teruggehaald heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij trainer van Anderlecht wil worden. Hij is dus ambitieus en durft daar ook voor uit te komen. Hij is nu voorlopig hoofdcoach en het is afwachten wat de afspraken hierover zijn."



De oud-voetballer voegt daar wel aan toe: "Frank de Boer is ook een optie. Die zou wel passen bij de huisstijl van dominant voetbal, al vraag ik me af of Anderlecht daar nog wel het materiaal voor heeft."