Pijnlijk nieuws voor Memphis bij Olympique Lyon

Voetballer Memphis Depay begon best aardig aan zijn dienstverband bij Olympique Lyon in het afgelopen seizoen, na zijn transfer van Manchester United naar de Ligue 1. Waar men in de Franse stad bijzonder tevreden is over Kenny Tete en Bertrand Traoré, geldt dat echter niet voor de Oranje-aanvaller.



De media in Frankrijk melden namelijk dat Memphis buiten de selectie van Olympique Lyon voor de aankomende wedstrijd tegen Dijon is gelaten. De Nederlander wordt op de tribune geposteerd en hij heeft geen last van een blessure of andere ongemakken. Memphis wordt buiten het elftal gelaten door trainer Bruno Genesio omdat men niet tevreden is over de prestaties van de vleugelspits.



Opvallend genoeg maakt de 16-jarige voetballer Willem Geubbels wel onderdeel uit van de selectie van de ploeg uit Lyon. Ook Maxwel Cornet wordt overigens geslachtofferd door Genesio, hij mag naast Memphis plaatsnemen op de tribune. Beide aanvallers zijn volgens de Franse media het slachtoffer van de teleurstellen prestaties van L'OL tegen Paris Saint-Germain.