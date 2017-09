'Cavani lacht het laatst in ruzie met Neymar'

Naar buiten toe lijkt het alsof alles weer koek en ei is tussen Neymar en Edinson Cavani. Het is echter duidelijk dat de Uruguayaan en de Braziliaan elkaar eigenlijk niet echt pruimen. En de Spaanse media denken dat Cavani het laatst gaat lachen: hij zou een transfer naar Real Madrid maken.



De spits en zijn teamgenoot Neymar willen allebei verantwoordelijk zijn voor alle dode spelmomenten, maar dat kan natuurlijk niet. De international van Brazilië wordt daarbij gesteund door zijn landgenoten: Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Moura en vooral Dani Alves. Die laatste pakte zelfs een bal van Cavani af om hem vervolgens aan zijn goede vriend te overhandigen.



Alves heeft onlangs een verzoeningsdiner georganiseerd in het hart van Parijs, maar de clubleiding van Paris Saint-Germain weet dat er nog meer moet veranderen. Daarom zou Cavani voor een relatief zacht prijsje mogen vertrekken. Real zit, zoals hierboven gezegd, op het vinkentouw door het feit dat oefenmeester Zinedine Zidane na het vertrek van Alvaro Morata eigenlijk nog een goede spits mist. Daarom gaat de Uruguayaan volgens Don Balón naar het Estadio Santiago Bernabéu.