"Ik ga maar weer voor Real Madrid voetballen"

Real Madrid begon vrij aardig aan het seizoen met onder meer klinkende overwinningen op FC Barcelona en Manchester United. Momenteel loopt het een stuk stroever in de Spaanse hoofdstad en dat ligt mede misschien wel aan het gebrek aan spitsen in de selectie van Zinedine Zidane ...



De Braziliaanse legende Ronaldo grapt dat hij zelf maar het heft in handen moet nemen. "Ik denk dat het vanzelf wel weer goed komt met Real, maar als dat niet gebeurt, dan trek ik mijn voetbalschoenen weer aan om de ploeg te helpen. Ze beschikken in ieder geval over genoeg kwaliteiten, ik denk niet dat er ook maar één zwakke plek is in het elftal."



De oud-speler van Internazionale en het Nederlandse PSV gaat verder: "In het afgelopen seizoen kende de club ook een hele moeilijke periode, maar toen kwamen ze daarvan terug met winst van de Primera División en de Champions League. Real heeft zo ongelooflijk veel prijzen gewonnen, maar desondanks komt er kritiek na drie wedstrijden met puntverlies. Dat hoeft helemaal niet, want er zijn geen vraagtekens."