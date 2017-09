Details contract Dembélé bij Barça liggen op straat

Vleugelspits Ousmane Dembélé wilde deze zomer per se naar FC Barcelona verhuizen. Zo graag zelfs dat hij dwars ging liggen bij zijn toenmalige club Borussia Dortmund: hij verscheen niet op een training van oefenmeester Peter Bosz. Achteraf is dat wel logisch te noemen, want Dembélé verdient in Catalonië vijf keer zoveel als in Duitsland.



Het medium Der Spiegel heeft een kopietje ontvangen van het contract van de talentvolle Fransman in het Camp Nou-stadion. Waar hij in het Signal Iduna Park in Dortmund ongeveer 2,4 miljoen euro per jaar verdiende, is dat nu 12 miljoen euro per seizoen geworden. Bovendien krijgt hij ook nog eens een bonus op zijn rekening overgemaakt als Barça drie prijzen wint.



Barcelona heeft, zoals bekend, gelijk 105 miljoen euro overgemaakt naar Duitsland voor Dembélé. Daar kan in totaal 40 miljoen euro aan bonussen bij komen. De Catalanen moeten 5 miljoen euro afstaan per 25 wedstrijden, tot een maximaal aantal van 100. Voorlopig kan Borussia fluiten naar dat geld, want Dembélé is lang uitgeschakeld met een vervelende blessure: in ieder geval tot de winterstop.