Voetballer Eljero Elia is iemand die wel van de uitspattingen naast het voetbalveld is. De buitenspeler van het Turkse Basaksehir spreekt in ieder geval uit dat hij van mooie, dure auto's houdt en hij is niet bang om dit te laten zien. Met zijn imago is hij namelijk helemaal niet bezig.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Elia: "Ik ben zeker niet de gemiddelde Nederlander. Een normale Nederlandse jongen rijdt niet in een Bentley of in een Rolls-Royce en draagt geen gouden Rolex. Mensen die dat zien, hebben een oordeel, dan volgt automatisch afgunst. Maar als ik het me kan permitteren, er blij van word, mijn familie kan eten en ik er zelf hard voor gewerkt heb, waarom dan niet?"



Soms wordt er gezegd dat Elia voor het geld weggegaan is bij Feyenoord. "Natuurlijk speelt het mee, ik betaal hier geen belasting, dus verdien ik meer, maar het begint bij mij bij sportieve doelen. Deze club bestaat vier jaar, eerst werden ze zesde, toen vierde en afgelopen jaar tweede in de hoogste voetbaldivisie van Turkije. Het is die ontwikkeling die mij hierheen haalde. Bovendien had ik altijd al gezegd nog een keer naar het buitenland te willen."