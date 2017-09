'Opstelling Feyenoord: opvallende vervanger Berghuis'

Feyenoord moet het op zaterdagavond in de eigen Rotterdamse Kuip stellen zonder buitenspeler Steven Berghuis, die twee gele kaarten en dus rood kreeg in de topper tegen PSV. Je zou verwachten dat coach Giovanni van Bronckhorst aanwinst Sam Larsson aan zou wijzen als vervanger, maar het Algemeen Dagblad weet dat dat niet gebeurt.



De oefenmeester verklapte eerder al dat hij met buitenspelers gaat spelen tegen de promovendus. "Maar in uitwedstrijden, tegen sterke ploegen, is Jens Toornstra voor de rechterkant ook een optie. Dan zoek je de balans met een extra middenvelder aan één zijkant in plaats van een vleugelaanvaller."



Van Bronckhorst is beducht voor NAC. "Voor NAC is het mooi dat ze over zoveel jong talent kan beschikken. Man City heeft een aantal clubs waar die talenten worden gestald, Girona in Spanje is er één en NAC is er ook één. Het is allemaal vrij jong en heel frivool. Maar het zijn jongens die heel goed kunnen voetballen. Tegen AZ en PSV heb ik fases van die jonge jongens gezien, die heel aardig waren." Bilal Basaçikoglu begint als vervanger van Steven Berghuis, maar verder kiest Gio voor de gebruikelijke opstelling.



Verwachte opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Van der Heijden, Botteghin, Haps; El Ahmadi, Vilhena, Toornstra; Bilal, Kramer, Boëtius.